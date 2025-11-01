Torelli di Mercogliano: 15enne giù dal balcone durante festa di Halloween Il dramma ieri sera durante una festa in una abitazione privata

Dramma ieri sera a Torelli di Mercogliano in provincia di Avellino dove un ragazzo di 15 anni, originario di Ospedaletto d'Alpinolo, è precipitato da un balcone durante una festa di Halloween che si stava svolgendo in un’abitazione privata.

Indagini in corso

Le cause della caduta non sono ancora chiare. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della stazione locale, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Il ragazzino al Moscati è grave

Il giovane, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in condizioni gravissime al Moscati. Secondo le primissime notizie il ragazzo avrebbe riportato la rottura di un rene, oltre ad altri traumi. È stato sottoposto a un intervento d’urgenza ed è attualmente ricoverato in terapia intensiva per il decorso post operatorio. La prognosi resta riservata.