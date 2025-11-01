Precipita dal terzo piano nell'avellinese: grave 15enne: "Ore di apprensione" Il sindaco di Ospedaletto d'Alpinolo: vicini ai familiari. Ore di grande apprensione in paese

Versa in gravi condizioni dopo essere caduto dal terzo piano di un'abitazione nella quale con altri amici stava festeggiando Halloween il ragazzino di 15 anni di Ospedaletto d'Alpinolo trasportatro d'urgenza al Moscati. È accaduto ieri sera a Torelli di Mercogliano, in provincia di Avellino. Nella caduta da oltre dieci metri, il 15enne ha riportato gravi ferite al rene. Nella notte è stato operato nel reparto di nefrologia all'ospedale «Moscati» di Avellino e trasferito in terapia intensiva in prognosi riservata. Il giovane, residente a Ospedaletto d'Alpinolo, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, sarebbe caduto accidentalmente dal terzo piano della casa dove stavano festeggiando.

Il sindaco: siamo in apprensione

"Sono ore di grande apprensione per la nostra comunità che si stringe intorno ai familiari - spiega il sindaco di Ospedaletto d'Alpinolo Marciano -. Siamo preoccupati per le condizioni del nostro giovane concittadino, che ci auguriamo torni presto a casa. Stamattina per tutto il paese è stato un risveglio amaro e ogni abitante è vicino ai familiari in queste ore di grande preoccazione e restiamo in attesa del prossimo bollettino medico dal Moscati".