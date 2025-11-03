Abitazioni a soqquadro e gente in strada ad Ariano: torna l'incubo furti Due novembre movimentato. I malviventi approfittano della momentanea assenza dei proprietari in casa

E' stato un due novembre particolarmente movimentato quello appena trascorso in contrada Torana e zone limitrofe ad Ariano Irpino.

Dopo un lungo periodo di tregua, sono ritornati i ladri. La speranza è che si tratti di un episodio isolato, coinciso con la commemorazione dei defunti che ha spinto molte famiglie ad uscire di casa per recarsi al cimitero o in chiesa. E così è stato per una coppia di ritorno dalla celebrazione religiosa.

Al loro rientro a casa, hanno trovato tutto a soqquadro. I malviventi sono riusciti a portare via oggetti d'oro. Incursioni che non si sono limitate solo all'abitazione dei coniugi. Stessa sorte è toccata anche ad un'altra, con modalità identica, in questo caso i proprietari erano a Napoli. La scoperta è stata fatta solo al rientro in tarda serata. Un terzo tentativo è stato invece impedito dalla presenza del figlio del proprietario, il quale è riuscito a mettere in fuga i ladri.

Ad agire, c'è un filmato che lo conferma, diventato in poco tempo virale, quattro persone giovanissime. C'è chi ha provato a rincorrerli a piedi e in moto nelle campagne ma senza esito alcuno. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini e perlustrato il territorio, ma della banda nessuna traccia.

"Spaventa la spavalderia e la certezza di farla franca - ci dice una donna - ci auguriamo che finisca qui". La speranza infatti è che si tratti di un'azione isolata e non ritorni l'incubo furti che proprio in questa zona un anno fa ha esasperato non poco gli abitanti".