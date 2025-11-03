Solofra, chiude galleria di Montepergola di notte: ecco i percorsi alternativi Le deviazioni. La chiusura per una notte

Nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 novembre la galleria Monte Pergola sarà chiusa al traffico dalle 22 alle 6 per consentire interventi di manutenzione programmata. Lo comunica Anas ai Comuni interessati — Solofra, Montoro e Serino — precisando che la sospensione riguarderà la canna in direzione Avellino, attualmente percorribile in entrambi i sensi di marcia.

Deviazioni del traffico

Durante la chiusura, il traffico sarà deviato lungo percorsi alternativi segnalati sul posto.

In direzione Avellino, l’uscita sarà obbligatoria allo svincolo di Solofra, con rientro a Serino attraverso la strada Panoramica e le provinciali SP5 e SP574. Lo stesso itinerario sarà utilizzato in direzione opposta, da Serino verso Solofra.

È previsto inoltre un percorso alternativo con uscita allo svincolo di Montoro Sud, proseguendo lungo le provinciali SP90, SP145 e SP88 fino all’immissione sulla statale 7/bis in località Bellizzi Irpino.

Indicazioni per mezzi pesanti e sicurezza della circolazione

Per i mezzi pesanti con massa superiore a 6,5 tonnellate e per i veicoli che trasportano merci infiammabili, Anas raccomanda di utilizzare le autostrade A30 Caserta–Salerno e A16 Napoli–Canosa, in modo da evitare il tratto interessato dai lavori. La chiusura rientra nel più ampio programma di ammodernamento della galleria Monte Pergola, uno dei principali interventi in corso in Irpinia.

Attualmente i lavori si concentrano nella canna in direzione Salerno e, secondo il cronoprogramma, dovrebbero concludersi entro il prossimo anno, per poi spostarsi nel tunnel in direzione Avellino.

Gli impianti

Il progetto prevede l’installazione di nuovi impianti tecnologici, un rivestimento illuminotecnico in pannelli di alluminio e una serie di interventi per il miglioramento della sicurezza interna e agli imbocchi.

Lungo la carreggiata di Montoro sono in corso anche la posa di barriere di ultima generazione, l’adeguamento del sistema idraulico, il rifacimento della pavimentazione e l’aggiornamento della segnaletica.

I sindaci: fate presto

Gli amministratori dei Comuni di Solofra, Montoro e Serino hanno espresso l’auspicio che i lavori procedano nel rispetto del cronoprogramma e con l’adozione di sistemi tecnologici moderni, a garanzia di maggiore sicurezza per gli automobilisti.

Tempistiche di Anas

Gli interventi su Monte Pergola proseguono secondo la pianificazione di Anas, con l’obiettivo di completare l’ammodernamento del tunnel entro i tempi previsti e migliorare la viabilità lungo uno dei collegamenti più trafficati dell’Irpinia.