Tamponamento a catena nei pressi della galleria Monte Pergola: caos sul Raccordo Stamane disagi per gli automobilisti in transito

Code e disagi questa mattina sul Raccordo Avellino Salerno per un tamponamento a catena si è verificato oggi sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, in direzione Salerno, poco prima dell’ingresso della galleria Monte Pergola. Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse ambulanze per soccorrere i coinvolti e sono stati molti i disagi per gli automobilisti in transito. La circolazione in prossimità della galleria è stata temporaneamente rallentata, fino alla rimozione dei veicoli. Da accertare le cause del sinistro.