Tamponamento in galleria, paralisi sul Raccordo: Il solito inferno, ora basta La rabbia di pendolari, residenti della Valle dell'Irno e amministratori: impossibile vivere così

Tamponamento a catena sul Raccordo Avellino Salerno poco prima dell'imbocco della Galleria Monte Pergola, caos e paralisi sul collegamento tra i due capoluoghi campani. Quella di stamattina è stata l'ennesima giornata di passione per chi transita sul raccordo. 4 le auto coinvolte nel sinistro che ha reso necessario l'arrivo di soccorsi, forze dell'ordine e ambulanze. "E' ora di dire basta siamo esasperati - commenta il vicesindaco di San MIchele di Serino Antonio Delle Grazie-. Anche stamane caos e paralisi hanno spaccato a metà i collegamenti tra Serino e Solofra. Dopo un'estate di passione tra cantieri e chiusure, ora inizia il lungo inverno di pericoli e disagi legati all'alta percorrenza. Siamo esasperati e chiediamo soluzioni immediate e lavori veloci per riaprire l'altra canna della galleria. Si tratta di un collegamento strategico, necessario e indispensabile per gli spostamenti di migliaia e migliaia di persone-".