Ariano, incredibile truffa in pieno giorno: il racconto è da film Protagonisti padre, madre e figlia. Bottino pesante intorno ai 30.000 euro

Convincono padre e figlia a recarsi in caserma a Grottaminarda spacciandosi per carabinieri e alla madre di quest'ultima a restare in casa, dove nel frattempo sarebbe dovuto avvenire un controllo con metal detector e fotografico agli oggetti d'oro in possesso. Una scena quasi da film, non nuova purtroppo quella che ha visto coinvolta una famiglia di Ariano Irpino, in pieno giorno e in una zona centrale della città.

Il racconto è allucinante:

"I miei genitori di 70 e 81 anni hanno ricevuto una telefonata sul numero fisso. Dall'altra parte, una persona che si è qualificata come un maresciallo dei carabinieri. La targa di sua figlia, è stata clonata e applicata su un'altra auto che dovrà compiere una rapina in una gioielleria ad Avellino. Dovete recarvi urgentemente a Grottaminarda, dobbiamo tutelarvi. Io e mio padre, partiamo seppur increduli. Un viaggio interminabile con il telefono sempre in comunicazione attiva senza la possibilità di poterla in alcun modo interrompere con chi ci stava guidando da Ariano a Grottaminarda. Ci guardavamo in faccia senza parlare in macchina. Quasi a dire, ma dove stiamo andando. La preoccupazione era per mia madre, di 81 anni, rimasta nel frattempo sola e preoccupata con la quale non potevamo comunicare in alcun modo. Ed è li che nel frattempo, si stava consumando tutto. Tempestata di telefonate anche lei, e successivamente al citofono, fino a quando purtroppo ha aperto la porta ad uno sconosciuto che l'ha invitata a tirare fuori tutti gli oggetti d'oro e a metterli su un panno bianco sul letto per poter essere fotografati e "comparati". Tutto falso. L'uomo senza usare violenza ha preteso anche la catenina che aveva al collo. Ha poi chiesto banconote, qualche migliaio di euro di risparmi ma dopo aver intuito che stava per essere spogliata di tutto, mia madre non ha ceduto alla richiesta dell'uomo, un giovane snello, tenuta sportiva e alto circa due metri. Come un fulmine, dopo aver raggiunto il suo scopo si è impossessato della refurtiva, compreso l'oro nella mia camera, ha aperto la porta e si è dileguato".

Nel frattempo i veri carabinieri di Grottaminarda, hanno allertato i colleghi di Ariano, i quali insieme al capitano Ludovica Arrabito, hanno raggiunto la palazzina della malcapitata, dove sono ritornati dopo quel viaggio da incubo anche figlia e marito della donna.

Un bottino che alla fine si aggira intorno ai 30.000 euro insieme all'amarezza di aver sbagliato tutto e di non aver avuto la prontezza di chiamare immediatamente il 112 evitando così di spostarsi a Grottaminarda, tempo questo che ha permesso ai truffatori di mettere a segno il loro piano con grande facilità e rapidità di azione.

"I carabinieri sono stati particolarmente sensibili a partire dal capitano, persona dolcissima - ci dice la donna - per noi è stata come una lezione di vita questa brutta storia, difficile da dimenticare in fretta. Non abbiamo avito il tempo di capire nulla. Mio padre che di carattere è attento e scrupoloso in tutto si è lasciato prendere dalla paura e alla fine siamo caduti nella trappola entrambi".

I carabinieri raccomandano ancora una volta di non rispondere al telefono a persone sconosciute, soprattutto quando si spacciano per marescialli o avvocati.

Nessuna forza dell'ordine chiama nelle abitazioni come accaduto a questa coppia per effettuare foto di oro e banconote. I lestofanti sono continuamente in agguato studiando sempre nuovi metodi fino ad imbambolare le vittime. Da qui la campagna di sensibilizzazione dell'Arma rivolta soprattutto alle persone anziane che non cesserà minimamente. Attenzione dunque altissima per evitare che possa succedere ancora.