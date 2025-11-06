Erano circa 30: accerchiano, sbranano un cane e tentano di attaccare un uomo Ancora un grave episodio ad Ariano Irpino dopo i due automobilisti finiti in ospedale

Dopo i due feriti finiti in ospedale, un uomo e una donna alla guida delle loro rispettive auto in località Cariello, lungo la trafficata statale 90 delle puglie, ancora un grave episodio dovuto alla presenza incontrollata di animali selvatici ad Ariano Irpino.

Un branco spaventoso, composto da circa 20-30 cinghiali ha letteralmente accerchiato e colpito ripetutamente a morte un cane. E' accaduto nelle campagne di contrada Casavetere.

Il racconto

"Erano le 18.30-19.00, come tutte le sere arriva nel mio terreno un branco di cinghiali circa 20-30 animali - ci racconta il proprietario - ad un certo punto comnciano a mordersi tra di loro e il mio cane come sempre inizia ad abbaiare e va verso di loro ma purtroppo viene accerchiato e azzannato ripetutamente. Non riesce a scappare e a liberarsi purtroppo da quella ferocia.

Non è più tornato da noi. Di lui non è rimasto più nulla. Neppure il suo corpo siamo riusciti a recuperare per seppellirlo. Lo hanno divorato completamente. Un cinghiale è andato incontro anche a mio padre tentando di attaccarlo. E' diventato davvero insostenibile".