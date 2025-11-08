Sicurezza e sviluppo operativo nel settore dei droni: focus ad Ariano/VIDEO Corso per piloti nella sede della protezione civile flumerese volto ad un uso responsabile

Interessante corso per piloti di droni ad Ariano Irpino, volto al conseguimento della competenza Uas per categoria Open A1-A3. Ad organizzarlo la protezione civile flumerese presieduta da Francesco Giacobbe in sinergia con lo studio di consulenza aeronautica drone consulting, relatore Antonio Gisi.

Un accordo di collaborazione finalizzato alla promozione, sicurezza e sviluppo operativo dei droni per attività di protezione civile.

Un corso di preparazione teorico-pratico in presenza, della durata di due giorni, oggi e domani, mattina e pomeriggio. Grande entusiasmo e professionalità da parte dei partecipanti all'iniziativa. La conoscenza del mondo dei droni è di notevole importanza e corsi del genere sono indirizzati ad un uso responsabile e sicuro degli apparecchi. Utile anche per le forze dell'ordine chiamate a verificare il corretto uso dei droni, soprattutto durante le manifestazioni pubbliche, dove le irregolarità dall'alto sono notevoli e mettono a serio rischio l'incolumità di tante persone.

La crescente importanza delle tecnologie basate si aeromobili a pilotaggio remoto offre nuove possibilità operative alla protezione civile, in particolare per il monitoraggio ambientale, la prevenzione del rischio, la gestione delle emergenze e il supporto logistico agli interventi sul territorio.

L'obiettivo della sinergia tra Gisi e Giacobbe è quello di unire competenze tecniche e operative per favorire la cultura della sicurezza, formazione e impiego responsabile dei droni.