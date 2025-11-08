Sicurezza e sviluppo operativo nel settore dei droni: focus ad Ariano/VIDEO

Interessante corso per piloti di droni ad Ariano Irpino, volto al conseguimento della competenza Uas per categoria Open A1-A3. Ad organizzarlo la protezione civile flumerese presieduta da Francesco Giacobbe in sinergia con lo studio di consulenza aeronautica drone consulting, relatore Antonio Gisi.
Un accordo di collaborazione finalizzato alla promozione, sicurezza e sviluppo operativo dei droni per attività di protezione civile.
Un corso di preparazione teorico-pratico in presenza, della durata di due giorni, oggi e domani, mattina e pomeriggio. Grande entusiasmo e professionalità da parte dei partecipanti all'iniziativa. La conoscenza del mondo dei droni è di notevole importanza e corsi del genere sono indirizzati ad un uso responsabile e sicuro degli apparecchi. Utile anche per le forze dell'ordine chiamate a verificare il corretto uso dei droni, soprattutto durante le manifestazioni pubbliche, dove le irregolarità dall'alto sono notevoli e mettono a serio rischio l'incolumità di tante persone.
La crescente importanza delle tecnologie basate si aeromobili a pilotaggio remoto offre nuove possibilità operative alla protezione civile, in particolare per il monitoraggio ambientale, la prevenzione del rischio, la gestione delle emergenze e il supporto logistico agli interventi sul territorio.
L'obiettivo della sinergia tra Gisi e Giacobbe è quello di unire competenze tecniche e operative per favorire la cultura della sicurezza, formazione e impiego responsabile dei droni.