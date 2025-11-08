Nuovi tentativi di furto nelle case ad Ariano: sabato sera di apprensione

Sinergia tra cittadini e forze dell'ordine. Luci accese ovunque e gente in strada

nuovi tentativi di furto nelle case ad ariano sabato sera di apprensione

Non se ne può davvero più...

Ariano Irpino.  

Sabato sera di apprensione in contrada Torana ad Ariano Irpino dove i ladri hanno tentato per l'ennesima volta di intrufolarsi nelle abitazioni.

Dopo le prime avvisaglie di qualche giorno fa in concomitanza con la commemorazione dei defunti, l'impressione è che la banda sia tornata di nuovo prepotentemente nella zona, sul punto di partenza.

Sarebbero almeno tre i tentativi di furto, nessuno dei quali andati a segno. Luci accese ovunque e gente in strada. Una sinergia tra cittadini e forze dell'ordine che ha permesso di scoraggiare i malviventi. Una sorveglianza anche attraverso i gruppi whatsapp che verrà ulteriormente rafforzato. Il territorio è presidiato.

Controlli sono eseguiti anche nella vallata di Viggiano che guarda alla contrada Torana come pure verso via Fontanangelica alla ricerca di chi probabilmente attende in auto i ladri per poi allontanarsi dal territorio. Nulla verrà lasciato al caso. 

