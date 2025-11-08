Nuovi tentativi di furto nelle case ad Ariano: sabato sera di apprensione Sinergia tra cittadini e forze dell'ordine. Luci accese ovunque e gente in strada

Sabato sera di apprensione in contrada Torana ad Ariano Irpino dove i ladri hanno tentato per l'ennesima volta di intrufolarsi nelle abitazioni.

Dopo le prime avvisaglie di qualche giorno fa in concomitanza con la commemorazione dei defunti, l'impressione è che la banda sia tornata di nuovo prepotentemente nella zona, sul punto di partenza.

Sarebbero almeno tre i tentativi di furto, nessuno dei quali andati a segno. Luci accese ovunque e gente in strada. Una sinergia tra cittadini e forze dell'ordine che ha permesso di scoraggiare i malviventi. Una sorveglianza anche attraverso i gruppi whatsapp che verrà ulteriormente rafforzato. Il territorio è presidiato.

Controlli sono eseguiti anche nella vallata di Viggiano che guarda alla contrada Torana come pure verso via Fontanangelica alla ricerca di chi probabilmente attende in auto i ladri per poi allontanarsi dal territorio. Nulla verrà lasciato al caso.