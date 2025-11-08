Ambulanza e carabinieri ad Ariano: uomo ubriaco e ferito

E' stato medicato da un equipaggio del 118, stie di Montecalvo Irpino, poichè sanguinante a causa di una lieve ferita e in preda ai fumi dell'alcol un giovane di nazionalità straniera.
A segnalare la sua presenza, lungo la centralissima via tribunali, frequentata da divesi minori, sono stati alcuni passanti insieme al gestore di un locale, dopo essere stati infastiditi.
Aveva sangue sulle mani e al volto. Dopo essere stato medicato il personale sanitario ha riscontrato una frita al naso.
L'uomo ospite di una struttura ricettiva in centro per motivi di lavoro, sembra che non sia nuovo ad atteggiamenti del genere. La vicenda, al fine di evitare nuovi gravi problemi in futuro è seguita con attenzione dai carabinieri al fine di evitare che possa degenerare in futuro.