Ariano: svuotano un estintore su un'auto e in strada per noia Famiglia svegliata nel sonno in pieno centro da un gruppo di ragazzi

Svuotano un estintore su un'auto e in strada per noia e urinano nelle piante e accanto ad un portone. E' accaduto in via Donato Anzani 6, sotto il cortile di palazzo Forte, in pieno centro.

"Erano le due e mazza circa - ci racconta una residente - ci hanno svegliato nel sonno, con i loro schiamazzi. Dobbiamo urinare, ripetevano. Erano in tre. Ad un certo punto abbiamo sentito un rumore. Si sono impossessati di un estintore, lasciato in strada dalla manifestazione di vicoli e arte, lo hanno azionato e svuotato. Ridevano e urlavano. Quando ci siamo poi svegliati, abbiamo compreso che avevano vandalizzato la nostra auto parcheggiata davanti casa. Quasi a dispetto, con un calcio, è stata danneggiata anche la parte anteriore. E davvero vergognoso. E non è la prima volta che accadono queste cose di notte. Qui ognuno fa quello che vuole".

Ma non è finita qui, in altre zone del centro si sono accaniti contro diversi armadi per quadri elettrici imbrattandolo stupidamente.