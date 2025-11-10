"Erano in 2 armati e incappucciati, siamo sotto choc: è stata una rapina lampo" Il racconto di Marco il proprietario della sala slot di Atripalda: assurda e rapidissima sequenza

E' ancora sotto choc il dipendente della sala slot di contrada San Lorenzo ad Atripalda, vittima di una rapina a mano armata, avvenuta la scorsa notte. A raccontare la drammatica sequenza di quanto avvenuto intorno alle due e su cui indagano i carabinieri è Marco, il proprietario dell'attività commerciale. Uno dei malviventi era armato di pistola. L’episodio si è verificato nelle prime ore della mattina, poco prima della chiusura del locale. Un raid rapidissimo, avvenuto in soli due minuti, e indagano i carabinieri che analizzano le immagini della videosorveglianza pubblica e privata.

Il racconto: "Mai avuto problemi qui, siamo stati tranquilli per anni"

A raccontare quanto accaduto è il proprietario della sala slot: «C’era un dipendente che stava lavorando. Intorno alle due di notte sono entrate due persone armate, con il volto coperto, che si sono dirette verso la sala. Hanno intimato al nostro addetto alla cassa di consegnare tutto il denaro».

Bottino e danni: ancora in fase di valutazione

Il bottino inizialmente stimato ammonta a circa mille euro, ma i danni complessivi sono ancora in fase di valutazione, anche perché potrebbero esserci altri oggetti sottratti, come un tablet. «È la prima volta che succede qui – aggiunge il proprietario – siamo stati tranquilli per anni, mai avuto problemi con clienti o situazioni simili».

"Il dipendente non ricorda le parole, è ancora impaurito e scioccato"

«Il dipendente è rimasto sotto shock e non ricorda le parole precise con cui è stato minacciato». Il denaro era custodito nella cassa regolare dell’attività e in una cassaforte. Le immagini della videosorveglianza sono al momento sotto analisi da parte delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Avellino, che conducono le indagini per risalire all’identità dei responsabili. Le indagini sono tuttora in corso.