Ariano: flusso notevole di acque bianche in una fognatura/VIDEO Appello urgente all'alto calore ad intervenire

Un flusso notevole continuo di acque bianche all'interno di un tombino di una fognatura. Accade nel piano di zona accanto all'ingresso secondario del palazzetto dello sport e l'ingresso del centro sociale per anziani ad Ariano Irpino.

Dell'accaduto sono stati informati anche gli operatori dell'alto calore ma finora, come ci conferma un residente non si è visto nessuno.

"Non è mai accaduto qui - ci dice un abitante - da quel tombino non si è mai sentito nulla. Non è mai uscita acqua. Parliamo di una dispersione enorme. E poi il pomeriggio ci tolgono l'acqua nelle case".