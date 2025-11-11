Ariano: flusso notevole di acque bianche in una fognatura/VIDEO

Un flusso notevole continuo di acque bianche all'interno di un tombino di una fognatura. Accade nel piano di zona accanto all'ingresso secondario del palazzetto dello sport e l'ingresso del centro sociale per anziani ad Ariano Irpino.
Dell'accaduto sono stati informati anche gli operatori dell'alto calore ma finora, come ci conferma un residente non si è visto nessuno.
"Non è mai accaduto qui - ci dice un abitante - da quel tombino non si è mai sentito nulla. Non è mai uscita acqua. Parliamo di una dispersione enorme. E poi il pomeriggio ci tolgono l'acqua nelle case".