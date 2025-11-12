Lioni, ancora un furto all'istituto Iannaccone: sottratti tablet e notebook Il danno ammonterebbe intorno ai trentamila euro

di Paola Iandolo

L'istituto Iannaccone di Lioni finisce nuovamente nel mirino dei ladri dopo il furto di giugno scorso. La notte scorsa i malviventi si sono nuovamente introdotti all'interno dell'istituto scolastico. Dopo aver divelto tutte le porte d'ingresso sono riusciti a sottrarre ben 65 dispositivi multimediali. Sul posto i carabinieri della stazione di Lioni. A scoprire il furto, stamattina è stato un collaboratore scolastico incaricato dell'apertura della scuola alle 7.20. Varcato il cancello per procedere all'apertura degli uffici, si è reso conto che tutte le porte erano state forzate.

La ricostruzione

È stato lui a dare l'allarme e a contattare la dirigente e le forze dell'ordine. Da una prima ricognizione mancano 30 tablet, 30 notebook e 5 computer installati negli uffici. Il danno quantificato al momento supera i 30.000 euro: furto che va ad aggiungersi a quello già registrato lo scorso giugno. Nonostante il maxisistema di videosorveglianza installato in paese, sul plesso Nino Iannacone non ci sono telecamere puntate. Il comando di polizia municipale ha avviato le indagini per risalire agli autori con l'analisi delle targhe.