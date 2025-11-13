Altavilla, spaccio di cocaina: il pm antimafia chiede mezzo secolo di carcere A chiedere quasi mezzo secolo di carcere per il gruppo di Marrone, il pm antimafia Woodcock

di Paola Iandolo

Associazione a delinquere finalizzata alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e gestita dal carcere di Bellizzi Irpino: il pm dell'Antimafia ha chiesto condanne per 48 anni di carcere per i cinque imputati. Stamane ha discusso il pubblico ministero della DDa di Napoli Henry John Woodcock davanti al Gup Fabrizio Finamore. ll narcos di Altavilla Irpina, Americo Marrone e degli altri componenti del suo “gruppo” finiti in carcere dopo un blitz coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e dalla Procura di Avellino ad aprile scorso, hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato.

Le richieste

Diciotto anni di reclusione per Americo Marrone, sette anni di reclusione per sua moglie Tiziana Porchi, sette anni per suo nipote (figlio della sorella di Marrone) Valentino D'Angelo scarcerato la scorsa settimana dal Tribunale del Riesame per questo procedimento, sette anni anche per Aniello Manzo e nove anni di reclusione per Francesco De Angelis. Il 19 dicembre sono previste le discussioni degli avvocati impegnati nelle difese dei cinque imputati. A discutere gli avvocati Gaetano Aufiero, Loredana De Risi e Roberto Romano.