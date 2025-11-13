Arriva in ospedale ad Ariano con frattura cranica: intubato e trasferito I carabinieri stanno facendo piena luce su ciò che è accaduto nel cantiere della stazione Hirpinia

Ha riportato una frattura cranica, con crisi epilettica e una volta intubato, è stato trasferito col rianimatore a bordo dell’ambulanza nel reparto di rianimazione dell'ospedale Moscati di Avellino.

I carabinieri della compagnia di Ariano Irpino, guidati dal capitano Ludovica Arrabito, di concerto con il Nil, nucleo ispettorato lavoro, stanno facendo piena luce, per accertare fino in fondo cosa è accaduto nel cantiere della stazione Hirpinia in località Santa Sofia. Vogliono vederci chiaro. E' da lì che un 35enne è giunto al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi.

Era in condizioni disperate fino a far temere il peggio. Un codice rosso che è stato gestito con grande tempismo e professionalità dal medico di turno Matteo De Luca e la sua validissima equipe, insieme al collega Michele De Lucia e ai rianimatori, come sempre in questi casi preziosissimi Emanuele Fiore e Angela Garofano.

Una lotta contro il tempo, nulla è stato lasciato al caso. De Luca, che ha subito intuito la gravità della situazione, mettendo subito in moto la macchina dell'emergenza, ha richiesto anche l'intervento dell'eliambulanza, che però non è mai giunta ad Ariano Irpino per le avverse condizioni meteo. Almeno questa sarebbe stata la motivazione da Napoli.

Il giovane è giunto in ospedale accompagnato da alcuni amici, riferendo in un primo momento di essere scivolato.

I carabinieri stanno ricostruendo tutti i passaggi. Le indagini avrebbero sin da subito avvalorato la pista dell'incidente sul lavoro. Sono state già ascoltate diverse persone informate di fatti e avviate tutte le verifiche inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro al fine di accertare eventuali responsabilità.

L'inchiesta è coordinata dalla procura della repubblica di Benevento, che ha aperto un fascicolo sull'accaduto.