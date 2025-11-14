Ariano: Lascia la pentola sul fornello, va a fare spesa e trova casa incendieta Paura in una palazzina: vigili del fuoco e polizia evitano il peggio

Lascia la pentola sul fornello acceso mentre si reca a fare la spesa e al ritorno trova la casa incendiata. E' accaduto all'ultimo piano di una palazzina di via fontananuova ad Ariano Irpino.

E' stato solo grazie all'immediato intervento dei vigili del fuoco e della polizia se si è evitato il peggio. Sono stati gli stessi condomini ad allertare subito i soccorsi dopo aver notato la fuoriuscita di fumo dall'abitazione. Danni alle suppellettili ma fortunatamente nessuna conseguenza a persone.

Amara sorpresa per il proprietario, un 76enne che vive da solo al suo rientro a casa, il quale ha ringraziato i vigili del fuoco e i poliziotti intervenuti per il lavoro svolto.