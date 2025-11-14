Ariano: ancora un'auto fuori strada a Trimonti A farne le spese oggi una donna di Montecalvo Irpino

E' successo ancora una volta e purtroppo ne sentiremo ancora parlare di questa strada se qualcuno non prenderà a cuore la problematica, in questo caso, la provincia di Avellino.

Il tratto è sempre lo stesso. Località Trimonti lungo la provinciale 414, battezzata come strada di nessuno per l'inerzia delle istituzioni.

Un'arteria tre le più insidiose a nord di Ariano, in direzione Montecalvo Irpino, teatro di continui incidenti stradali. Ce ne siamo occupati più volte ma senza ottenere mai alcun risultato. Auto e mezzi pesanti coinvolti. Una lunga lista.

E anche oggi a farne le spese è stata una donna di Montecalvo Irpino, che alla guida della sua auto stava facendo tranquillamente ritorno a casa. Sul posto per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia municipale.

Le cause? Sono senza dubbio da attribuire alla precarietà in cui versa il manto stradale completamente dimenticato dalla Provincia di Avellino e interessato da continue perdite di acqua.

Viene rivolto un accorato appello anche alla regione Campania ad intervenire al più presto al fine di provvedere al rifacimento totale della rete, prima che davvero accade qualche incidente ancora più grave.