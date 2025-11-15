Montecalvo Irpino: esemplare di lupo investito mortalmente La segnalazione ai carabinieri

Un esemplare di lupo è stato investito mortalmente lungo la strada provinciale che da Ariano porta a Montecalvo Irpinio all'altezza della vecchia fornace.

La segnalazione è giunta da un autista coscienzioso dell'Air il quale dopo averlo notato durante il viaggio lungo la tratta extraurbana in questione ha prontamente allertato i carabinieri al fine di provvedere alla rimozione della carcassa. Gli stessi militari guidati dal capitano Ludovica Arrabito hanno immediatamente contattato il servizio veterinario dell'Asl per le operazioni di sua competenza.

Secondo l'Ispra la presenza dei lupi è in forte aumento in Italia a partire dalle alpi fino al resto della penisola.

Il dato del 2022 sempre dell'Ispra: La presenza del lupo è stata documentata da 6520 avvistamenti fotografici con fototrappola, 491 carcasse di ungulato predate, 1310 tracce, 171 lupi morti, oltre che da 16.000 escrementi rinvenuti sul terreno. Sono state condotte 1500 analisi genetiche che hanno permesso di identificare la specie. Complessivamente sono stati percorsi a piedi 85.000 km per raccogliere i dati necessari all’indagine