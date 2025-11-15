Auto rischia di travolgere bambini e insegnante: poteva essere una strage Paura stamane in Irpinia a Gesualdo

Sono state le urla di un papà a mettere in salvo un'insegnante e alcuni bambini all'uscita di scuola oggi a Gesualdo. Pochi secondi fatali e sarebbe stata una strage.

Un'auto, col motore acceso prima priva di freno a mano e conducente, si è avviata improvvisamente alla località Pastena, fino a far temere il peggio. A schivare in extremis il pericolo in quei momenti anche uno scuolabus con bambini a bordo.

"Ci siamo salvati per miracolo - racconta un'insegnante della suola primaria in questione - se non fosse stato per quel genitore accanto a noi, quell'auto ci avrebbe travolto a tutti. Uno spavento enorme. Tremo ancora nel raccontarlo. E' stata veramente una questione di pochi secondi".

L'auto ha terminato poi la sua folle corsa in una scarpata, contro una recinzione. Una storia fortunatamente a lieto fine, senza conseguenze ma lo spavento è stato davvero enorme.