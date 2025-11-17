Ariano: il vento fa crollare una tenda all'ingresso del parcheggio Calvario Fortunatamente non si registrano danni a persone o auto

Primi danni a causa del forte vento che imperversa nel sud Italia. Una tenda è crollata all'ingresso del silos parcheggio Calvario ad Ariano Irpino.

Fortuna ha voluto che al momento del cedimento non vi erano auto e pedoni in transito, che come ogni giorno accedono alla struttura coperta.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale che ha allertato l'area tecnica comunale per il relativo intervento di messa in sicurezza.

Le previsioni del resto lo avevano annunciato: "I venti saranno al mattino forti e proverranno da Sudovest, al pomeriggio forti e proverranno da Sudovest".