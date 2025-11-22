Atripalda, aperto un fascicolo d'inchiesta sulla morte dell'autotrasportatore Indagini ad ampio raggio anche sul mezzo condotto dal 51enne rumeno

di Paola Iandolo

E' stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere per far luce sulla tragica morte del cinquantunenne autista rimasto schiacciato dal carico che stava trasportando. La salma di Marian Marin Broasca, 51enne di nazionalità rumena, da anni residente ad Atripalda, dove viveva con la moglie e i suoi due bambini, è stata trasferita in ospedale in attesa che la Procura conferisca l’incarico medico legale per l’autopsia.

Marian era alla guida di un mezzo che trasportava grossi blocchi di cemento sulla Sp 335 a Marcianise. Probabile che nelle prossime settimane ci sarà anche un accertamento tecnico sul mezzo, per verificare perchè il carico è sbalzato dal vano contenitore alla cabina del mezzo e ha cagionato la morte di Marian schiacciandolo con tutto il peso dei blocchi. Ad occuparsi delle indagini sono gli agenti della polizia municipale di Marcianise. I caschi bianchi hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente e sottoposto a sequestro del veicolo.