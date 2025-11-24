Pazienti sfondano una porta per recarsi al bar: ancora tensione alla Rems L'intervento immediato dei carabinieri evita il peggio, la la preoccupazione resta in paese

Sfondano la porta della stanza del caposala e escono fuori dalla Rems per recarsi a bere birre al bar. Ancora tensione a San Nicola Baronia. E' successo ieri sera dove sul posto sono dovute intervenire più pattuglie dei carabinieri immediatamente allertati.

Comprensibile lo spavento di qualche abitante. La struttura balzata alla cronaca nelle ultime settimane per la tragica morte di un 60enne massacrato all'interno da un 29enne finito poi in carcere a Bellizzi continua ad essere fuori controllo. Episodi di violenza sono purtroppo all'ordine del giorno.

Una episodio quello avvenuto ieri sera nella Rems di San Nicola Baronia, che ha acceso nuovamente i riflettori sulla sicurezza all’interno della struttura irpina dove si contano ben tre decessi negli ultimi tempi, un gesto estremo, un secondo dovuto al rifiuto di cure e l'omicidio di oltre un mese fa.