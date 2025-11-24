Montoro, blitz dei Carabinieri alla Sezione 17: attività totalmente regolare Il giovane controllato non è stato denunciato per infrazione della normativa elettorale

di Paola Iandolo

Non sono mancati momenti di tensione all’esterno del seggio di Montoro. Un attivista è stato segnalato - perchè a dire di alcuni presenti - stava consegnando dei bigliettini elettorali agli elettori proprio davanti all’ingresso della sezione, in piena violazione del divieto di propaganda.

I Carabinieri, ricevuta la segnalazione, sono immediatamente interventui per effettuare i controlli. Dall'attività è emerso che l'uomo non stava distribuendo i bigliettini elettorali e non è stato denunciato per l’infrazione prevista dalla normativa elettorale.

L’episodio non ha provocato interruzioni. Infatti dopo il breve intervento dei militari dell'arma - che hanno riscontrato la regolarità della condotta tenuta dal giovane - le operazioni di voto sono proseguite regolarmente alla sezione 17 di Banzano a Montoro.