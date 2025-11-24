Voto, tensione al seggio di Montoro: arrivano i carabinieri Segnalate presunte irregolarità ma i militari non accertano alcun illecito

Questa mattina momenti di tensione all’esterno di un seggio, per la segnalazione della presenza di un attivista che sarebbe stato avvistato mentre consegnava bigliettini elettorali (“santini”) agli elettori davanti all’ingresso della sezione.

Alcuni presenti hanno subito segnalato l’accaduto al personale di seggio e ai Carabinieri, che sono intervenuti ma non hanno accertato alcun illecito.

L’episodio non ha provocato interruzioni: dopo il breve intervento, le operazioni di voto sono proseguite regolarmente alla sezione di Banzano.