Ariano: pullman scivola sotto la piogga e finisce di traverso sul marciapiede E' stata la prontezza di riflessi di una donna alla guida ad evitare conseguenze molto più gravi

E' stata la prontezza di riflessi di una giovane donna alla guida di un autobus ad evitare conseguenze molto più gravi.

Il mezzo stava percorrendo il tratto in discesa della statale 90 delle puglie, in direzione Cardito, quando improvvisamente è finito fuori strada, di traverso sul bordo di un marciapiede, dall'altro lato della carreggiata. E' successo a pochi passi dalla grotta dedicata alla Madonna di Lourdes.

Sembrerebbe che a causare lo sbandamento, oltre all'asfalto ben noto, particolarmente viscido, sia stata un'auto in fase di sorpasso.

Due vetture che procedevano invece in direzione Foggia si sono subito fermate e i conducenti, un uomo e una donna sono accorsi verso l'autista, particolarmente spaventata per assicurarsi delle sue condiziono. Nessun altro veicolo o pedoni coinvolti nell'incidente. Il traffico ha subito code e rallentamento sotto una fitta pioggia in attesa della manovra e messa in sicurezza del bus nella vicina piazzola di sosta. Sul posto una pattuglia della polizia municipale.