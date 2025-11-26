Cervinara, pulizia superficiale delle aule: lezioni sospese Dopo le elezioni: a rendersi conto che le aule erano state pulite superficialmente il personale Ata

di Paola Iandolo

Le aule non sono state disinfettate: lezioni sospese, monta la rabbia dei genitori. Le aule che hanno ospitato le elezioni non sono state pulite a dovere. Amara sorpresa per i genitori dei bimbi iscritti al plesso di Valle e di Pirozza a Cervinara. Questi edifici scolastici hanno ospitato i seggi elettorali e dopo le operazioni di voto gli ambienti devono essere disinfettati per far riprendere le lezioni ed ospitare bambini, docenti e personale ata.Questa operazione è stata affidata ad una ditta indicata dal comune. La scuola, quindi, non ha alcun tipo di responsabilità.

Il personale Ata, questa mattina, alla riapertura ha scoperto che le pulizie erano state fatte in modo molto approssimativo e, quindi, non era possibile ospitare gli alunni. Purtroppo, ai genitori non è stato comunicato in tempo di non portare i bimbi a scuola. Così davanti ai cancelli si è creata una grande confusione e sopratutto tanta rabbia da parte dei genitori. Alcuni non erano presenti e, quindi, hanno dovuto chiedere aiuto a chi era sul posto per riportare i bambini a casa.