Montoro, accusata di maltrattamenti e lesioni: disposta la perizia per la 50enne Ad aprile la sentenza del tribunale di Avellino per la donna

di Paola Iandolo

E' accusata di maltrattamenti e lesioni. La protagonista delle condotte violente poste in essere nei confronti dell'ex coniuge, una 50enne già condannata per fatti accaduti a Montoro nell’ottobre 2022, quando fu giudicata colpevole per aver aggredito l’ex marito con delle forbici da cucina durante una lite familiare. Dalla ricostruzione emersa in fase istruttoria, la donna avrebbe colpito ripetutamente l’ex coniuge con l’arma bianca, ferendolo in più parti del corpo, compresi il collo e il volto. L’uomo era poi stato ricoverato in ospedale a seguito delle lesioni riportate.

Ma la donna è finita a processo anche per le condotte reiterate di maltrattamenti e lesioni nei confronti dell'ex. Nel corso dell’udienza celebrata stamane per la donna - assistita dall’avvocato Lucia Perri - è stata depositata la perizia disposta dal giudice del tribunale di Avellino. Il processo è stato rinviato ad aprile, quando è prevista anche la discussione e la sentenza per la 50enne finita a processo.