Frana a Montevergine, situazione drammatica: è corsa contro il tempo Due i comuni coinvolti, ma si temono nuovi smottamenti. La preoccupazione dei sindaci

Resta drammatica la situazione lungo la strada provinciale che collega i comuni a valle del santuario di Montevergine in Irpinia. A seguito del grave smottamento avvenuto nella serata di ieri, il transito veicolare è attualmente interdetto. La foto dell'ingegnere Davide Bolognese rende chiara l'idea.

Sono in corso approfondite verifiche da parte degli enti competenti al fine di valutare l’entità del danno e definire gli interventi necessari per il ripristino in sicurezza della viabilità.

Due i comuni coinvolti Mercogliano e Ospedaletto d'Alpinolo

La preoccupazione del sindaco di Mercogliano Vittorio D'Alessio:

"La situazione è molto complessa, alquanto critica direi già dalla notte scorsa. Ciò che è importante al momento, è ripristinare quantomeno la strada per i mezzi di soccorso. Le altre strade alternative hanno come ostacolo la galleria nei pressi dell'accesso alla base nato e quindi si rende necessario un senso unico immediato. Oltre alla somma urgenza, bisognerà chiaramente pensare ad interventi importanti. E su questo ne parleremo con il neo presidente della regione Campania Roberto Fico.

Così il collega primo cittadino di Ospedaletto d'Alpinolo Luigi Marciano.

In concerto con il comune di Mercogliano con l'abbazia, la prefettura e tutti gli organi preposti stiamo studiando in varie forme una serie di interventi urgenti e indifferibili da mettere in atto. L'abbazia al momento è isolata. Il timore è che vi possano essere nuovi smottamenti e questo significherebbe dovere adottare provvedimenti di evacuazione ma al momento tutto questo rischio non c'è.

Segue con particolare attenzione la situazione e nello stesso tempo fiducia l'Abate di Montevergine Riccardo Luca Guariglia.

"La situazione è drammatica ma io sono fiducioso perché già dalle prime ore di questa mattina c'è stato subito un tavolo di emergenza, partito dalla prefettura. Ringrazio il prefetto di Avellino che subito ha dato disposizioni per questo tavolo con tutte le altre istituzioni e mi auguro che al più presto veramente si possa ripristinare la strada perché non solo è un accesso per la comunità benedettina che risiede sopra ma anche per i tanti pellegrini che vogliono ancora anche con il maltempo salire al santuario. Adesso l'obiettivo è la messa in sicurezza e soprattutto la prevenzione perché comunque la montagna è coinvolta dal dissesto idrogeologico così come parte della nostra regione ma penso anche tutta l'Italia.