Maria intrappolata in auto nell'acqua: muore sotto gli occhi del marito

La tragedia a Cascina in provincia di Pisa in cui ha perso la vita una donna di Ariano Irpino

Stando ad una prima ricostruzione, la vettura avrebbe sbandato all’altezza di un ponticello privo di protezioni laterali mentre era in corso un violento acquazzone...

Ariano Irpino.  

E' di Ariano Irpino la donna di 79 anni morta tragicamente dopo essere finita in fossato d'acqua (la foto è dei vigili del fuoco) mentre era alla guida dell'auto accanto al marito.

Maria Albanese, questo il nome della vittima è rimasta intrappolata in macchina, suo marito Corrado originario di Mirabella Eclano è riuscito invece a salvarsi all'arrivo dei soccorritori. E' ora in prognosi riservata.

L'incidente è avvenuto a Cascina, in provincia di Pisa, nella frazione di San Giorgio-Arnaccio. Sono stati alcuni passanti a prestare i primi soccorsi. Quando sul posto sono giunti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine era ormai già troppo tardi.

Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica del drammatico incidente. Famiglia molto conosciuta e stimata. Ad Ariano Irpino vivono i due fratelli Antonio e Francesco a cui va il cordoglio della città.

