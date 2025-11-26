Maria intrappolata in auto nell'acqua: muore sotto gli occhi del marito La tragedia a Cascina in provincia di Pisa in cui ha perso la vita una donna di Ariano Irpino

E' di Ariano Irpino la donna di 79 anni morta tragicamente dopo essere finita in fossato d'acqua (la foto è dei vigili del fuoco) mentre era alla guida dell'auto accanto al marito.

Maria Albanese, questo il nome della vittima è rimasta intrappolata in macchina, suo marito Corrado originario di Mirabella Eclano è riuscito invece a salvarsi all'arrivo dei soccorritori. E' ora in prognosi riservata.

L'incidente è avvenuto a Cascina, in provincia di Pisa, nella frazione di San Giorgio-Arnaccio. Sono stati alcuni passanti a prestare i primi soccorsi. Quando sul posto sono giunti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine era ormai già troppo tardi.

Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica del drammatico incidente. Famiglia molto conosciuta e stimata. Ad Ariano Irpino vivono i due fratelli Antonio e Francesco a cui va il cordoglio della città.