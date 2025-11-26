Maria intrappolata in auto nell'acqua: muore sotto gli occhi del marito

E' di Ariano Irpino la donna di 79 anni morta tragicamente dopo essere finita in fossato d'acqua (la foto è dei vigili del fuoco) mentre era alla guida dell'auto accanto al marito.
Maria Albanese, questo il nome della vittima è rimasta intrappolata in macchina, suo marito Corrado originario di Mirabella Eclano è riuscito invece a salvarsi all'arrivo dei soccorritori. E' ora in prognosi riservata.
L'incidente è avvenuto a Cascina, in provincia di Pisa, nella frazione di San Giorgio-Arnaccio. Sono stati alcuni passanti a prestare i primi soccorsi. Quando sul posto sono giunti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine era ormai già troppo tardi.
Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica del drammatico incidente. Famiglia molto conosciuta e stimata. Ad Ariano Irpino vivono i due fratelli Antonio e Francesco a cui va il cordoglio della città.