Avellino, Certamen Oratorio Lorenzo Scafuri: sabato la gara oratoria L'evento si svolgerà sabato 29 novembre alle ore 10.00 presso l'Aula di Corte di Assise

di Paola Iandolo

Certamen Oratorio dedicato alla memoria di Lorenzo Scafuri, il giovane avvocato deceduto il 27 ottobre del 2023. La manifestazione, organizzata dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Avellino, dalla Camera Penale e dall'Aiga si svolgerà sabato 29 novembre 2025, dalle ore 10:00, presso l’Aula di Corte d’Assise del Palazzo di Giustizia di Avellino. Lorenzo si era distinto in un Certamen organizzato in memoria di Enzo Bodenizza. Da qui l'idea di dedicargli, a quasi un anno dalla sua scomparsa, la gara oratoria.

Il Certamen Oratorio

Il certamen consisterà nella simulazione della discussione finale del primo grado di giudizio di un processo penale. Il tempo a disposizione di ciascun candidato sarà di dieci minuti. La partecipazione è gratuita ed è aperta ai praticanti avvocati e agli avvocati che al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda non abbiano raggiunto il 35° anno di età. I candidati saranno giudicati da una giuria tecnica, costituita da stimati giuristi, e da una giuria di studenti delle scuole secondarie di secondo grado. All’esito della competizione saranno assegnati due premi: una toga assegnata dalla giuria tecnica e un buono da spendere presso la Libreria Giuffré di Avellino, assegnato dalla giuria degli studenti.