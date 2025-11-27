Tragedia ad Avellino, giovane straniero trovato morto in casa

Il dramma in un palazzo situato tra via Stanislao Esposito e via Tagliamento

Avellino.  

Il corpo privo di vita di un giovane di nazionalità straniera è stato rinvenuto in un appartamento al primo piano di un palazzo situato tra via Stanislao Esposito e via Tagliamento, ad Avellino.  Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti delle Volanti della Questura di Avellino. All’interno dell’abitazione sono stati eseguiti i primi accertamenti, mentre l’area è stata messa in sicurezza per consentire le verifiche necessarie. Le attività investigative proseguono per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. Secondo i primi accertamenti il giovane in preda ad un momento di drammatico sconforto avrebbe deciso di farla finita. 

 

