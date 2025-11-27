Grottaminarda, hanno rischiato di morire in auto: paura per due sorelle La frana dimenticata e l'indignazione dei residenti: "Quella strada è una vergogna"

Hanno rischiato di morire entrambe, nella loro auto finita in fondo ad una scarpata, tra la vegetazione. Una donna è riuscita a liberarsi mentre l'altra è rimasta intrappolata nella vettura, fino all'arrivo dei vigili del fuoco.

E' quanto accaduto a due sorelle lungo la strada provinciale che da Grottaminarda porta a Fontanarosa e Gesualdo, interessata da un movimento franoso ben noto da anni.

La provincia di Avellino è stata più volte messa al corrente della grave situazione e ieri solo per un soffio quel volo non è finito in tragedia.

Le due donne sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi ad Ariano Irpino, dove fortunatamente i medici non hanno riscontrato conseguenze gravi. Stanno bene. I primi a soccorrerle e ad allertare 118 e forze dell'ordine sono stati due giovani.

Solo stamane si è cercato in qualche modo di rimediare posizionando segnali di pericolo nella strettoia, cosa che non era mai avvenuta finora.

Una frana letteralmente abbandonata a se stessa senza le dovute e necessarie misure di protezione e sicurezza. Venti anni di menefreghismo e danni ingenti ai terreni e uliveti. Un punto ingannevole e ad altissimo rischio, soprattutto nelle ore serali e in condizioni meteo proibitive come nelle ultime ore. E ieri solo per miracolo non ci è scappato davvero il morto.