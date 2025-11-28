Scoppia la condotta idrica nell'area industriale a Flumeri: sembrava un cannone Un gettito d'acqua ad altissima pressione impressionante

Sembrava un "cannone da guerra". Scoppia la condotta idrica in Valle Ufita a Flumeri. E' successo a pochi passi dalla rotatoria bar 60.

Un gettito d'acqua ad altissima pressione verso il cielo impressionante dai terreni che costeggiano la strada che porta alla zona industriale.

Sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile di Ariano Irpino, con immediatezza ad allertare l'alto calore. Sul posto poco dopo è giunto un reperibile il quale ha provveduto ad interrompere la fuoriuscita incontrollata di acqua, evitando un ulteriore spreco. Si è in attesa dell'impresa, incaricata dall'ente per la riparazione.