Scoppia la condotta idrica nell'area industriale a Flumeri: sembrava un cannone

Un gettito d'acqua ad altissima pressione impressionante

Un gettito d'acqua ad altissima pressione verso il cielo impressionante dai terreni che costeggiano la strada che porta alla zona industriale...

Flumeri.  

Sembrava un "cannone da guerra". Scoppia la condotta idrica in Valle Ufita a Flumeri. E' successo a pochi passi dalla rotatoria bar 60.

Un gettito d'acqua ad altissima pressione verso il cielo impressionante dai terreni che costeggiano la strada che porta alla zona industriale.

Sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile di Ariano Irpino, con immediatezza ad allertare l'alto calore. Sul posto poco dopo è giunto un reperibile il quale ha provveduto ad interrompere la fuoriuscita incontrollata di acqua, evitando un ulteriore spreco. Si è in attesa dell'impresa, incaricata dall'ente per la riparazione. 

Ultime Notizie