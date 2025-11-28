Tir si ribalta a Castel del Lago: paura ma fortunatamente nessun ferito

Un tir si ribalta improvvisamente dopo aver impattato contro il guard rail. E' successo stamane all'entrata di Castel del Lago.
Il mezzo si è rovesciato nel senso di marcia opposto della carreggiata, direzione Grottamimnarda. Fortunatamente non si registrano feriti. Nessun'altra vettura coinvolta nell'incidente ma solo tanto spavento.
Sul posto la polizia stradale e il personale della società autostrade. Code e rallentamenti alla circolazione stradale in attesa delle operazioni di rimozione del mezzo pesante.