Trovato morto nel letto in cella: dramma nel carcere di Ariano La vittima è un detenuto di 34 anni

Un detenuto di 34 anni, nativo di Maddaloni nel casertano e residente a Caivano è stato rinvenuto cadavere nel letto all'interno di una cella. E' successo nel carcere Pasquale Campanello di Ariano Irpino.

Quando sono giunti in soccorso i sanitari del 118 allertati dalla centrale operativa di Avellino, non c'era ormai più nulla da fare.

Dell'accaduto l'amministrazione di polizia penitenziaria ha immediatamente informato l'autorità giudiziaria competente.

Su disposizione del magistrato di turno della procura di Benevento, la salma è stata trasferita nell'obitorio dell'ospedale Frangipane-Bellizzi per i relativi accertamenti medico legali.

Ci sono indagini in corso, la morte sembrerebbe essere stata causata da un malore fulminante, ma sarà l'autopsia a stabilirlo con certezza. Al momento gli inquirenti non escludono nessuna pista.