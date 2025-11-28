Montemiletto, furto alla scuola primaria e dell'infanzia: indagini in corso Sottratti tablet e computer in uso ad alunni e personale scolastico

di Paola Iandolo

Brutta sorpresa, per personale e studenti, all’ Istituto comprensivo “Montemiletto”. Nella notte il plesso scolastico di via Francesco di Benedetto in particolare quello della scuola primaria e infanzia é stato oggetto di un raid da parte di ignoti che hanno portato via in particolare dispositivi informatici e tablet in uso agli alunni e al personale dell’istituto scolastico.

A far l'amara scoperta il personale Ata che ha trovato l'ingresso forzato. Subito si sono resi conti che erano stati rubati i computer in uso ai piccoli alunni. Immediatamente è stato dato l’allarme da parte del personale. Nell'ennesimo istituto scolastico irpino preso di mira dai malviventi sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione per effettuare i rilievi del caso e quantificare il danno arrecato dal furto. Indagini a tutto campo.