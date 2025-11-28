Avellino, Autostazione: ennesima aggressione nei confronti di un autista I fruitori dell'autostazione chiedono maggiori controlli e maggiore sicurezza

di Paola Iandolo

Ennesima aggressione ad un autista dei bus all'autostazione di via Pini. Un uomo si è scagliato contro un autista dell'Air. Secondo la ricostruzione l’individuo avrebbe iniziato a inveire contro il lavoratore e altre persone presenti senza alcun apparente motivo, cercando poi di oltrepassare la linea di sicurezza vicino alla porta del mezzo.

L’autista, sorpreso dalla reazione improvvisa, ha mantenuto sangue freddo chiedendo immediatamente aiuto. Sono intervenute gli agenti della vigilanza che poi hanno chiamato la polizia. Intanto monta la polemica sulla sicurezza e più controlli all'autostazione. In via Pini sono diversi gli episodi di violenza che si sono verificati nei mesi scorsi.

L'ultimo episodio si è verificato solo qualche giorno fa, quando una donna si è scagliata contro alcuni ragazzi. Per calmare si è reso necessario lì'intervento delle forze dell'ordine. Gli agenti hanno condotta la signora negli uffici della questura per identificarla e denunciarla.