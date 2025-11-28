Montevergine, freddo e neve in vetta: la frana è osservata speciale Temperature polari in vetta

"Stamani sulle vette del Partenio si respira aria invernale. Il paesaggio ammarare ricoperto da un leggero strato di neve e dalla calabrosa. Siamo, tuttavia, giunti al termine di questa fase di maltempo. Da domani si aprirà un periodo caratterizzato da assenza di precipitazioni destinato a perdurare sino alla metà della prossima settimana.". Così gli esperti dell'osservatorio di Montevergine sulla pagina social. Intanto proseguono gli interventi di pulizia della strada provinciale, che è stata travolta in 4 tornanti da una frana martedì sera.

Stamane il ministro dell'interno Piantedosi e il capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano hanno effettuato un'ispezione dall'alto del massiccio del Partenio. A bordo di un elicottero i referenti governativi hanno sorvolato i luoghi della frana.