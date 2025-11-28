Montella, truffe agli anziani: 10 tentativi falliti. Il sindaco: state attenti Gli anziani non sono stati raggirati grazie alle informazioni divulgate da carabinieri e comune

di Paola Iandolo



Truffe telefoniche in danno di anziani: da Montella almeno dieci tentattivi.Fortunatamente tutti andati a vuoti. Gli anziani non sono caduti nei tentativi di raggiri posti in essere con ogni probabilità da una banda specializzata. Le segnalazioni sono giunte al comando di polizia municipale e alle forze dell'ordine, tanto che il sindaco Rizieri Buonopare si è visto costretto a pubblicare un avviso in cui chiede la massima allerta non solo di anziani soli e fragili ma di tutta la popolazione. Il primo cittadino ha invitato tutti a non consegnare né denaro contanti né oro, ma soprattutto a non divulgare dati personali.

Il responsabile del comando di polizia municipale Giovanni Di Lullo, ha fatto il punto della situazione. "pensiamo che ci sia una banda specializzata in questo tipo di truffa e che opera sul territorio, perché abbiamo capito che dalle varie segnazioni ricevute, sapevano molte informazioni sul nucleo familiare, conoscevano i nomi dei figli. Dunque abbiamo capito che si erano informati già in precedenza. Il fatto positivo è stato che con la sensibilizzazione che è stata fatta sia dalle forze dell'ordine che dal sindaco e dai mass media non c'è caduto nessuno".

