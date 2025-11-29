Altavilla Irpina, tenta di portare con sè una bambina: indagini in corso E' accaduto ieri all'uscita da scuola, grazie all'intervento della madre è stato evitato il peggio

di Paola Iandolo

All’uscita della scuola primaria di Altavilla Irpina, una madre ha denunciato che uno sconosciuto avrebbe tentato di allontanare la sua bambina di pochi anni. Secondo la ricostruzione, l’uomo – descritto come alto, con capelli bianchi e cappotto scuro – avrebbe afferrato la mano della piccola confondendosi tra i genitori presenti. La madre, accortasi dell’assenza della figlia, lo ha raggiunto e fermato, riuscendo a riprenderla. L’individuo si sarebbe poi dileguato senza fornire spiegazioni. Nonostante la presenza di una vigilessa all'uscita della scolaresca, la scena sarebbe passata inosservata, ma non alla donna che ha subito raggiunto l'uomo, bloccandolo e riprendendo con sè la piccola.

La donna ha sporto denuncia ai Carabinieri, che hanno avviato accertamenti per chiarire la natura del gesto e identificare l’uomo, al momento non riconosciuto da nessuno in paese. La comunità resta in allerta mentre le indagini proseguono.

Il sindaco Mario Vanni ha precisato che i video della sorveglianza presenti in zona sono stati messi a disposizione delle forze dell'ordine. Il primo cittadino ha precisato di aver avuto un confronto con le forze dell'ordine sull'accaduto e di essere stato rassicurato che "l'attenzione è massima".