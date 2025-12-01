Sversamento incontrollato di liquami pericolosi ad Ariano: sequestro e denuncia Continua senza sosta la guerra dichiarata dalla polizia municipale a chi inquina e abbandona rifiuti

È di queste ore l'intervento dei caschi bianchi del tricolle che, a seguito di una attenta attività di indagine, hanno interrotto lo sversamento incontrollato di liquami pericolosi derivanti da reflui di vernici e coloranti, che venivano stoccati, secondo gli inquirenti, senza autorizzazione e che, per cause in corso di accertamento, riversati su area pubblica.

L'attività svolta ha portato al sequestro della vasca di raccolta dei liquami e la denuncia del responsabile per inquinamento ambientale.

Inoltre, sempre nelle ultime settimane, sono stati accertati abbandoni di rifiuti lungo strade e canali rurali, i cui responsabili sono sottoposti ad indagini.

La polizia municipale non arretra di un metro nella lotta all'inciviltà e garantendo il proprio impegno nel continuare a contrastare il fenomeno illegale con ogni risorsa disponibile.