Droga, cavetti, pennette Usb e uno smartphone: nuovo sequestro in carcere

Nella notte, durante un giro di controllo, sono stati rinvenuti, ben occultati, diversi quantitativi di cavetti Usb, pennette, uno smartphone e un quantitativo di sostanze stupefacenti.
A darne notizia Raffaele Troise responsabile segreteria Gau Uilpa Polizia penitenziaria Avellino Bellizzi.
Coordinati dalla sorveglianza generale, gli agenti hanno provveduto all’immediato sequestro degli oggetti non consentiti e della droga.
"La Uilpa Polizia Penitenziaria volge un plauso agli agenti protagonisti del rinvenimento, nonostante le molteplici difficoltà operative legate al sovraffollamento della popolazione detenuta.
Questa organizzazione sindacale - si legge nella nota - non di rado ha dato merito ai poliziotti per la loro professionalità, evidenziando nel contempo l’orgoglio di un corpo che quotidianamente si imbatte in molteplici criticità, motivo per cui l’operato posto in essere diventa encomiabile.
Ma per rendere giustizia a tale spirito di abnegazione bisognerebbe che vengano presi i necessari provvedimenti nei confronti dei detenuti che reiterano la loro insofferenza alle regole penitenziarie continuando a delinquere anche tra le mura del carcere".