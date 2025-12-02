Quindici, 500mila euro per ristrutturare la sede del Municipio Con apposita delibera lo hanno stabilito i componenti della Commissione Straordinaria

di Paola Iandolo

La ristrutturazione del Municipio di Quindici verrà effettuata con i fondi (circa 584.783, 51 euro) assegnati al Comune con un decreto del Ministero dell’Interno per gli enti locali che si trovano nelle condizioni di scioglimento ai sensi dell’art. 143 del TUEL. A stabilirlo, con apposita delibera, la Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale i componenti della terna prefettizia alla guida del paese dopo lo scioglimento per condizionamento mafioso, guidata dal viceprefetto vicario Vincenzo Lubrano, dal viceprefetto Sabrina D’Angeli, dal Dirigente II Fascia Alessandra Pascarella.

La Commissione a febbraio aveva già modificato il programma annuale e triennale delle opere pubbliche 2025/2027. Dopo il trasferimento delle somme con un decreto del 30 ottobre scorso, queste, secondo la Variazione al bilancio saranno “somme che possono essere destinate ad interventi di ristrutturazione e sistemazione della Casa Comunale in Piazza Municipio per le annualità 2025/2027”. Si tratta di uno degli impegni assunti dalla Commissione Straordinaria all’atto dell’insediamento alla guida del Comune di Quindici. Le altre variazioni riguardano nella fattispecie la mensa scolastica, e le spese per le luminarie di Natale