Nuovo vertice in prefettura ad Avellino sulla frana di Montevergine: la pioggia complica le operazioni di ripristino e si studia la la corsia a senso alternato. Nel pomeriggio si decide la riattivazione della funicolare. Intanto si lavora per riaprire subito la strada per l'eventuale passaggio di mezzi di soccorso o per le urgenti necessità, vista la presenza in vetta di antenne e servizi per le comunicazioni.
Frana Montevergine, vertice in Prefettura. "Mamma Schiavona veglia su di noi"
L'Abate: fedeli in preghiera da tutto il mondo. Preghiamo perchè i pellegrini tornino al santuario
