Truffa anziana per 7mila euro: 27enne arrestato ad Ariano Irpino Si finge nipote e truffa anziana, ma poi viene arrestato

Prima finto nipote, poi maresciallo dei carabinieri: stavolta la truffa, per quanto andata a buon fine, è stata sventata dai carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino, in provincia di AVELLINO, che hanno arrestato un 27enne della provincia di Napoli, con precedenti analoghi. Spacciandosi al telefono per il nipote, si è fatto consegnare sette mila euro da un'anziana residente nella vicina provincia di Foggia: sua moglie era trattenuta in una caserma dei carabinieri per un debito nei confronti del fisco. Lo stesso truffatore, nei panni di un dipendente dell'Agenzia delle Entrate, era andato a casa dell'anziana per prelevare il denaro. È stato fermato in auto ad Ariano Irpino poco dopo aver tentato un'altra truffa ad una persona anziana spacciandosi per maresciallo dei carabinieri. Il denaro, insieme ad un quantitativo di droga in possesso del truffatore, è stato recuperato e restituito.