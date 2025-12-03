Frana di Montervergine: la funicolare l'unico mezzo per uscire dall'isolamento Per far entrare in funzione la funicolare bisogna liberare prima la provinciale da fango e detriti

di Paola Iandolo

Bisogna garantire una via di fuga, solo dopo potrà essere riattivata la funicolare per consentire ai fedeli di raggiungere l'Abbazia di Montevergine nelle prossime settimane dell'Avvento. Per farlo bisogna liberare una corsia della Provinciale che conduce al santuario di Montevergine. A stabilirlo il direttore dell'impianto Carmine Alvino.

Dunque al momento il mezzo alternativo resta chiuso. È il risultato dei vertici tenuti in prefettura insieme ai tecnici all'Air. Continua la corsa contro il tempo per riaprire la strada invasa dal fango e permettere agli operai la prima messa in sicurezza e per garantire le celebrazioni natalizie al Santuario.

La funicolare è l'unico mezzo che può togliere al più presto Montevergine dall'isolamento. La priorità resta, dunque, al momento quella di sgomberare la strada dal fango e permettere ai mezzi di soccorso, oltre quelli di lavoro, di poter raggiungere il piazzale della Basilica.