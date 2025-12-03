Avellino, accusato di indebita compensazione: 51enne assolto con formula piena Ad emettere la sentenza il giudice del tribunale di Santa Maria Capua Vetere

di Paola Iandolo

E' stato assolto con formula piena, L.M. accusato di indebita compensazione. Ad emettere la sentenza di assoluzione nei confronti del 51enne - difeso dall'avvocato Odilia D'Amelio del foro di Avellino - il giudice monocratico del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. L'uomo era finito a processo in quanto - ad avviso della pubblica accusa - in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società One Società Cooperativa con sede a Caserta non aveva versato le somme dovute utilizzando in compensazione per l'anno d'imposta 2018, crediti di imposta pari a 377.052,84 scaturiti da attività di ricerca e sviluppo inesistenti. Condotte reiterate negli anni di imposta 2019 e 2020.

Ad L.M. gli inquirenti hanno contestato le accuse di distruzione o occultamento della documentazione amministrativo-contabile della società in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari. Contestata anche la recidiva, reiterata e infraquinquennale. Al termine di una lunga e complessa istruttoria dibattimentale il giudice monocratico ha emesso sentenza di assoluzione con formula piena. Il legale ha dimostrato in aula, l'insussistenza delle accuse mosse nei confronti del suo assistito. Tra 60 giorni verranno depositate anche le motivazioni della sentenza di assoluzione.