Avellino, spari all'auto della tik-toker: chiesti due anni per Angelo Peluso Nel pomeriggio la sentenza del gup Sicuranza del tribunale di Avellino per Peluso presente in aula

di Paola Iandolo

Due anni di reclusione per il ventiquattrenne Angelo Peluso per i colpi di arma da fuoco esplosi il 16 agosto contro la vettura della tiktoker Francesca Sardella. Ad invocarli il pm della Procura di Avellino, Cecilia Annecchini al termine della sua requisitoria davanti al Gup del Tribunale di Avellino Antonio Sicuranza. I difensori dell'imputato, gli avvocati Gaetano Aufiero e Gerardo Santamaria - nelle loro discussioni hanno evidenziato la mancanza di prove oltre alle dichiarazioni delle parti offese e come dalle immagini acquisite non si distinguesse nitidamente l’immagine di Peluso.

La Procura aveva chiesto il giudizio immediato nei confronti del ventiquattrenne accusato di aver esploso da una Lancia Y nera in corsa diversi colpi di pistola contro il Suv parcheggiato lungo Via Leprino, nel quartiere di Rione Mazzini. Le indagini lampo della Squadra Mobile avevano portato in pochi giorni all’identificazione del presunto autore finito agli arresti domiciliari. Nel primo pomeriggio è prevista la sentenza.